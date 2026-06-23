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Predaj áut v EÚ aj celej Európe v máji vzrástol
Najväčší záujem bol o čisto elektrické autá, ktorých predaj sa zvýšil o takmer 40 %.
Autor TASR
Brusel 23. júna (TASR) - Predaj osobných áut v Európskej únii (EÚ) aj celej Európe v máji vzrástol, k čomu prispel pokračujúci dopyt po elektrifikovaných vozidlách. V rámci nich bol najväčší záujem o čisto elektrické autá, ktorých predaj sa zvýšil o takmer 40 %. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters, ktoré zverejnili najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
Celkový predaj áut v Európe, teda v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), vzrástol v máji medziročne o 3,6 % na 1.152.523. Za päť mesiacov tohto roka sa objem predaja áut v Európe zvýšil o 4,5 %.
Výrazne sa pod to podpísal predaj elektrifikovaných vozidiel, najmä čisto elektrických áut. V tomto prípade sa objem predaja zvýšil o 39,1 %. Predaj plug-in hybridov vzrástol o 13,2 % a hybridných vozidiel o 8,2 %. Na celkovom objeme predaja v Európe sa v máji tieto autá podieľali viac než dvomi tretinami.
Naopak, dopyt po tradičných autách so spaľovacím motorom výrazne klesol. Predaj áut s benzínovým motorom sa znížil približne o 19 % a zhruba v rovnakom rozsahu klesol aj predaj vozidiel s naftovým motorom.
V rámci samotnej EÚ sa v máji predalo 955.013 osobných áut. Oproti máju minulého roka to znamená zvýšenie o 3,2 %.
Aj na trhu EÚ boli najpopulárnejšie elektrifikované vozidlá a opäť v najväčšej miere čisto elektrické autá. Predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) sa zvýšil o 43 % na 203.417. Rast zaznamenali aj hybridné vozidlá. Predaj áut so spaľovacím motorom klesol približne o pätinu, pričom na trhu EÚ sa predalo celkovo 210.383 benzínových áut a 69.482 vozidiel s naftovým motorom.
Z jednotlivých automobiliek výrazný rast zaznamenali v Európe najmä tie čínske. Predaj áut Leapmotor vzrástol o vyše 465 %, vozidiel spoločnosti Chery o viac než 244 % a firmy BYD o 136,6 %. Zvýšil sa aj predaj áut Geely (12,6 %) a firmy SAIC (13,9 %).
Výrazne vzrástol aj predaj vozidiel amerického výrobcu Tesla, už štvrtý mesiac v rade. Spoločnosť predala v Európe v máji celkovo 28.610 áut, čo medziročne znamená rast o 107,9 %.
Naopak, tradičným európskym značkám sa nedarilo. Klesol predaj Renaultu, Stellantisu aj Volkswagenu, a to približne o 1 % až 3 %.
Celkový predaj áut v Európe, teda v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), vzrástol v máji medziročne o 3,6 % na 1.152.523. Za päť mesiacov tohto roka sa objem predaja áut v Európe zvýšil o 4,5 %.
Výrazne sa pod to podpísal predaj elektrifikovaných vozidiel, najmä čisto elektrických áut. V tomto prípade sa objem predaja zvýšil o 39,1 %. Predaj plug-in hybridov vzrástol o 13,2 % a hybridných vozidiel o 8,2 %. Na celkovom objeme predaja v Európe sa v máji tieto autá podieľali viac než dvomi tretinami.
Naopak, dopyt po tradičných autách so spaľovacím motorom výrazne klesol. Predaj áut s benzínovým motorom sa znížil približne o 19 % a zhruba v rovnakom rozsahu klesol aj predaj vozidiel s naftovým motorom.
V rámci samotnej EÚ sa v máji predalo 955.013 osobných áut. Oproti máju minulého roka to znamená zvýšenie o 3,2 %.
Aj na trhu EÚ boli najpopulárnejšie elektrifikované vozidlá a opäť v najväčšej miere čisto elektrické autá. Predaj batériových elektrických vozidiel (BEV) sa zvýšil o 43 % na 203.417. Rast zaznamenali aj hybridné vozidlá. Predaj áut so spaľovacím motorom klesol približne o pätinu, pričom na trhu EÚ sa predalo celkovo 210.383 benzínových áut a 69.482 vozidiel s naftovým motorom.
Z jednotlivých automobiliek výrazný rast zaznamenali v Európe najmä tie čínske. Predaj áut Leapmotor vzrástol o vyše 465 %, vozidiel spoločnosti Chery o viac než 244 % a firmy BYD o 136,6 %. Zvýšil sa aj predaj áut Geely (12,6 %) a firmy SAIC (13,9 %).
Výrazne vzrástol aj predaj vozidiel amerického výrobcu Tesla, už štvrtý mesiac v rade. Spoločnosť predala v Európe v máji celkovo 28.610 áut, čo medziročne znamená rast o 107,9 %.
Naopak, tradičným európskym značkám sa nedarilo. Klesol predaj Renaultu, Stellantisu aj Volkswagenu, a to približne o 1 % až 3 %.