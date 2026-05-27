< sekcia Ekonomika
Predaj áut v EÚ pokračoval v apríli v raste
Trh s autami ovplyvnili najmä zvýšené geopolitické riziká.
Autor TASR
Brusel 27. mája (TASR) - Predaj áut v Európskej únii pokračoval v apríli v raste, tempo rastu sa však v porovnaní s vývojom v marci výrazne spomalilo. Trh s autami ovplyvnili najmä zvýšené geopolitické riziká, uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Informoval o tom portál RTTNews.
V apríli sa v Európskej únii predalo celkovo 972.314 nových áut. Oproti aprílu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 5,1 %. Na porovnanie, v marci rast dosiahol 12,5 %.
Zo štyroch najväčších trhov EÚ sa pod aprílový rast predaja najvýraznejšie podpísalo Taliansko, kde sa predaj nových áut zvýšil medziročne o 11,6 %. V Španielsku sa predalo o 8,4 % viac áut a v Nemecku o 2,7 %. Iba vo Francúzsku objem predaja áut klesol, a to o 0,3 %.
Za prvé štyri mesiace roka sa v EÚ predalo celkovo 3.794.280 áut. To je o 4,2 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.
V širšej Európe, teda okrem EÚ aj na trhoch krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a Británie, sa predalo v apríli 1.152.315 áut. V porovnaní s aprílom roka 2025 to predstavuje rast o 7 %. Za štyri mesiace roka sa predaj zvýšil o 4,8 % na 4.672.775 áut.
V apríli sa v Európskej únii predalo celkovo 972.314 nových áut. Oproti aprílu minulého roka to predstavuje zvýšenie o 5,1 %. Na porovnanie, v marci rast dosiahol 12,5 %.
Zo štyroch najväčších trhov EÚ sa pod aprílový rast predaja najvýraznejšie podpísalo Taliansko, kde sa predaj nových áut zvýšil medziročne o 11,6 %. V Španielsku sa predalo o 8,4 % viac áut a v Nemecku o 2,7 %. Iba vo Francúzsku objem predaja áut klesol, a to o 0,3 %.
Za prvé štyri mesiace roka sa v EÚ predalo celkovo 3.794.280 áut. To je o 4,2 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.
V širšej Európe, teda okrem EÚ aj na trhoch krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) a Británie, sa predalo v apríli 1.152.315 áut. V porovnaní s aprílom roka 2025 to predstavuje rast o 7 %. Za štyri mesiace roka sa predaj zvýšil o 4,8 % na 4.672.775 áut.