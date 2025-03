Predaj áut v EÚ pokračoval v poklese, jeho tempo sa ešte zrýchlilo

Brusel 25. marca (TASR) - Predaj áut v Európskej únii pokračoval minulý mesiac v poklese, pričom jeho tempo sa oproti vývoju na začiatku roka ešte zrýchlilo. Veľkou mierou sa pod to podpísali kľúčové automobilové trhy ako Nemecko a Taliansko. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews, ktorý v utorok zverejnil údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



Predaj automobilov v EÚ klesol vo februári medziročne o 3,4 % po 2,6-percentnom znížení v prvom mesiaci roka. Vývoj na celkovom trhu výrazne ovplyvnil najväčší trh v regióne, Nemecko, kde predaj klesol o 6,4 %. Nasledovalo Taliansko s poklesom predaja o 6,2 %.



Za dva mesiace tohto roka zaznamenal objem predaja áut v Európskej únii pokles o 3 %. Spomedzi najväčších trhov rast vykázalo iba Španielsko, a to na úrovni 8,4 %. Naopak, najvýraznejší pokles zaznamenalo Taliansko, konkrétne o 6 %. V Nemecku sa predaj znížil o 4,6 % a vo Francúzsku o 3,3 %.



Elektrické automobilky tvorili z celkového objemu februárového predaja v EÚ 15,2 %. V rámci tohto segmentu sa predaj nových batériových vozidiel (BEV) v regióne zvýšil o 28,4 % a hybridov o 18,7 %.



Naopak, predaj áut s benzínovým motorom klesol medziročne o 20,5 %, pričom pokles zaznamenali všetky kľúčové trhy. Podiel týchto vozidiel na celkovom objeme predaj predstavoval vo februári 29,1 %, čo v porovnaní s vývojom v januári znamená pokles. Podobne aj podiel áut s naftovým motorom vo februári klesol, a to na 9,7 % po tom, ako sa ich predaj v medziročnom porovnaní znížil o 28 %.