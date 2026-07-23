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Predaj áut v EÚ prudko vzrástol, potiahol ho dopyt po elektromobiloch
V celej Európe, čo znamená v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), sa v júni predalo 1.407.332 áut.
Autor TASR
Brusel 23. júla (TASR) - Predaj áut v Európskej únii aj celej Európe zaznamenal v júni výrazné zrýchlenie rastu. Zatiaľ čo v máji sa objem predaja zvýšil o viac než 3 %, v júni prekonal 13 %. Veľkou mierou sa pod to podpísal zvýšený dopyt po elektromobiloch. Informovali o tom agentúra Reuters a portál RTTNews, ktoré zverejnili najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).
V celej Európe, čo znamená v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), sa v júni predalo 1.407.332 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 13,1 %, uviedlo združenie ACEA. Na porovnanie, v máji sa predaj zvýšil o 3,6 %.
Podobne ako v máji, aj v júni predaje potiahol dopyt po elektrifikovaných vozidlách, ktorý kompenzoval výrazný pokles záujmu o autá so spaľovacím motorom. Objem predaja čisto elektrických vozidiel sa zvýšil o 51 %, hybridov o 17,1 % a plug-in hybridov o 22,7 %. Spoločne sa na celkovom objeme predaja v Európe podieľali takmer 70 %.
Naopak, predaj áut s benzínovým motorom klesol o 12,2 % a ešte výraznejší pokles zaznamenal predaj vozidiel s naftovým motorom. Ten sa znížil medziročne o 16,9 %.
Zo zvýšeného dopytu po elektromobiloch ťažia v Európe najmä čínske automobilky. Predaj áut firiem BYD, Chery a Leapmotor vzrástol oproti júnu minulého roka takmer troj- až šesťnásobne. Objem predaja automobiliek SAIC a Geely sa zvýšil o 50 %, respektíve o 11 %.
Vzrástol však aj predaj európskych spoločností. Napríklad objem predaja automobiliek Renault, Stellantis a Volkswagen sa zvýšil o 3,6 % až 7,3 %.
V rámci samotnej Európskej únie vzrástol predaj áut v júni medziročne o 13,6 % na 1.147.962. Aj v tomto prípade je to prudké zrýchlenie rastu po tom, ako sa v máji predaj zvýšil o 3,2 %.
Najvýraznejšie vzrástol dopyt po čisto elektrických vozidlách, ktorých predaj vyskočil o 60,7 %. Predaj plug-in hybridov sa zvýšil o 22,1 % a hybridov o 18,4 %.
V celej Európe, čo znamená v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA), sa v júni predalo 1.407.332 áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 13,1 %, uviedlo združenie ACEA. Na porovnanie, v máji sa predaj zvýšil o 3,6 %.
Podobne ako v máji, aj v júni predaje potiahol dopyt po elektrifikovaných vozidlách, ktorý kompenzoval výrazný pokles záujmu o autá so spaľovacím motorom. Objem predaja čisto elektrických vozidiel sa zvýšil o 51 %, hybridov o 17,1 % a plug-in hybridov o 22,7 %. Spoločne sa na celkovom objeme predaja v Európe podieľali takmer 70 %.
Naopak, predaj áut s benzínovým motorom klesol o 12,2 % a ešte výraznejší pokles zaznamenal predaj vozidiel s naftovým motorom. Ten sa znížil medziročne o 16,9 %.
Zo zvýšeného dopytu po elektromobiloch ťažia v Európe najmä čínske automobilky. Predaj áut firiem BYD, Chery a Leapmotor vzrástol oproti júnu minulého roka takmer troj- až šesťnásobne. Objem predaja automobiliek SAIC a Geely sa zvýšil o 50 %, respektíve o 11 %.
Vzrástol však aj predaj európskych spoločností. Napríklad objem predaja automobiliek Renault, Stellantis a Volkswagen sa zvýšil o 3,6 % až 7,3 %.
V rámci samotnej Európskej únie vzrástol predaj áut v júni medziročne o 13,6 % na 1.147.962. Aj v tomto prípade je to prudké zrýchlenie rastu po tom, ako sa v máji predaj zvýšil o 3,2 %.
Najvýraznejšie vzrástol dopyt po čisto elektrických vozidlách, ktorých predaj vyskočil o 60,7 %. Predaj plug-in hybridov sa zvýšil o 22,1 % a hybridov o 18,4 %.