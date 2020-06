Predaj áut v EÚ sa tento rok zníži približne o 25 %

Bruseli 23. júna (TASR) - Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA) radikálne zrevidovala svoju prognózu predaja vozidiel v roku 2020. Dôvodom sú blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu, ktoré spôsobili "veľkú hospodársku krízu".



ACEA najnovšie očakáva, že sa počet zaregistrovaných nových vozidiel v Európskej únii (EÚ) v tomto roku zníži o viac ako tri milióny kusov, čo je zhruba 25 %, približne na 9,6 milióna z vlaňajších 12,8 milióna áut.



Európsky trh s autami sa po prvých otrasoch spôsobených tzv. koronakrízou v období od polovice marca do konca mája prepadol o 41,5 %. Očakáva sa, že situácia sa v nadchádzajúcich mesiacoch do určitej miery zlepší, keďže sa v celom regióne rušia blokády a obmedzenia.



Pokiaľ ide o objem predaja, prognóza ACEA na rok 2020 predstavuje najnižší počet nových predaných automobilov od roku 2013, keď toto odvetvie priemyslu čelilo šiestim rokom poklesu v dôsledku finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 - 2009. Čo sa týka percentuálnej výšky očakávaného poklesu, bude to najstrmší pád v histórii týchto štatistík.



"ACEA trvá na tom, že tento dramatický scenár je možné zmierniť rýchlymi a silnými opatreniami zo strany EÚ a vlád členských štátov," uviedol generálny riaditeľ Eric-Mark Huitema. Dodal, že vzhľadom na doterajší "nevídaný kolaps predaja" je naliehavo potrebné podporiť dopyt po autách prostredníctvom stimulov, a to ako na úrovni EÚ, tak aj na úrovni členských štátov s cieľom obmedziť škody na produkcii a zamestnanosti v nasledujúcich mesiacoch.