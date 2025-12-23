< sekcia Ekonomika
Predaj áut v EÚ vzrástol aj v novembri, rast bol však výrazne slabší
Od januára do konca novembra sa objem predaja áut v Európskej únii zvýšil medziročne o 1,4 %.
Autor TASR
Brusel 23. decembra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii rástol aj v novembri, už piaty mesiac po sebe, k čomu prispel najmä dopyt po batériových elektrických autách. Rozsah rastu sa však oproti vývoju v októbri výrazne spomalil a bol približne tretinový. V utorok zverejnené údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA) priniesli agentúra Reuters a portál RTTNews.
V novembri sa v Európskej únii predalo takmer 900.000 vozidiel, čo medziročne predstavuje rast o 2,1 %. Na porovnanie, v októbri sa objem predaja zvýšil o 5,8 %. Pod novembrový rast sa podpísali najmä predaje batériových elektrických vozidiel (BEV), kde rast dosiahol 44,1 %. Naopak, predaj áut s benzínovým motorom sa prepadol o 21,9 % a predaj vozidiel s naftovým motorom o 23,2 %.
Od januára do konca novembra sa objem predaja áut v Európskej únii zvýšil medziročne o 1,4 %. Napriek najnovšiemu pozitívnemu vývoju celkový predaj zotrváva hlboko pod úrovňou spred obdobia pandémie, dodalo združenie ACEA.
V rámci Európskej únie a trhu Británie a krajín Európskeho združenia voľného obchodu vzrástol predaj áut v novembri medziročne o 2,4 % na 1,1 milióna. Vzrástol predaj automobiliek ako Volkswagen (4,1 %) a Renault (3 %), naopak, v prípade automobilky Stellantis o 2,7 % klesol.
Ešte výraznejšie klesol predaj amerického výrobcu elektromobilov Tesla, a to o 11,8 %. Rozsah poklesu mohol byť ešte výraznejší, stlmilo ho však Nórsko, kde Tesla vykázala rekordný objem predaja.
