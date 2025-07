Predaj áut v Európe klesol v júni o vyše 5 %, v EÚ o viac než 7 %

Brusel 24. júla (TASR) - Predaj nových áut v Európe klesol v júni o viac než 5 % a v rámci samotnej Európskej únie pokles prekonal hranicu 7 %. Uviedlo to vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Objem predaja áut v Európe, teda v regióne zahrnujúcom EÚ, Britániu a krajiny Európskeho združenia voľného obchodu, klesol v júni medziročne o 5,1 % na 1,24 milióna. Výrazne klesol predaj automobilky Renault, a to o 12,3 %. Predaj áut firmy Hyundai zaznamenal pokles o 8,7 %, zatiaľ čo v prípade Volkswagenu klesol predaj o 6,1 %. Prijateľnejšie výsledky zaznamenala spoločnosť Stellantis, ktorej predaj sa znížil iba o 0,6 %.



Naďalej sa nedarí americkému výrobcovi elektrických vozidiel Tesla. Predaj áut tejto spoločnosti klesol v Európe o 22,9 % a jej podiel na trhu dosiahol 2,8 %, zatiaľ čo v júni minulého roka kontrolovala 3,4 % trhu.



V samotnej Európskej únii sa predaj áut znížil o 7,3 %, napriek tomu, že registrácie elektrifikovaných vozidiel vzrástli. Objem predaja čisto elektrických áut (BEV) sa zvýšil o 7,8 %, plug-in hybridov o 6,1 % a hybridov až o 41,6 %.



Tieto tri typy elektrifikovaných vozidiel sa na predaji osobných áut v EÚ podieľali v júni 59,8 %. Pred rokom ich podiel predstavoval 50 %.



Z najväčších trhov Európy najvýraznejší pokles predaja zaznamenalo Taliansko, a to o 17,4 %. Nasledovalo Nemecko, kde predaj áut klesol o 13,8 %. Vo Francúzsku sa objem predaja znížil o 6,7 %. Naopak, v Španielsku vzrástol o 15,2 % a v Británii o 6,7 %.