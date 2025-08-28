< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Európe v júli vzrástol o 5,9 %
Celkovo sa v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) v júli predalo 1,09 milióna áut.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Predaj nových áut v Európe sa v júli zvýšil o 5,9 %, keďže nárast v Nemecku prevážil nad poklesom v Británii, Francúzsku a Taliansku. V rámci samotnej Európskej únie (EÚ) sa predaj zvýšil o 7,4 %, oznámilo vo štvrtok Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Celkovo sa v EÚ, Británii a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) v júli predalo 1,09 milióna áut. Predaje skupín Volkswagen a Renault medziročne vzrástli o 11,6 % a 8,8 %, zatiaľ čo Stellantis zaznamenal pokles o 1,1 %. Predaj spoločnosti Tesla klesol o 40,2 % a jej podiel na európskom trhu sa znížil na 0,8 % z 1,4 % v júli 2024. Predaj čínskeho výrobcu elektrických vozidiel BYD medziročne vyskočil až o 225 % a trhový podiel tejto značky dosiahol 1,2 %.
Objem predaja čisto elektrických áut (BEV) sa zvýšil o 39,1 %, plug-in hybridov o 14,3 % a hybridov o 56,9 %. Tieto tri typy elektrifikovaných vozidiel sa na predaji osobných áut v EÚ podieľali v júli 59,8 %. Pred rokom ich podiel predstavoval 51,1 %.
Celkový predaj v Nemecku vzrástol o 11,1 %. Vo Veľkej Británii klesol o 5 %, vo Francúzsku o 7,7 % a v Taliansku o 5,1 %. Španielsko, Poľsko a Rakúsko zaznamenali nárast o 17,1 %, 16,5 % a 31,6 %.
