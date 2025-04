Predaj áut v Európe v marci vzrástol, Tesla sa však prepadla o 28 %

Brusel 24. apríla (TASR) - Po poklese v prvých dvoch mesiacoch roka sa predaj nových áut v Európe vrátil v marci k rastu, k čomu prispel najmä dopyt po elektrických vozidlách. Avšak americký výrobca Tesla z tohto trendu neťažil a jeho objem predaja klesol o takmer 30 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



Celkovo predaj áut v Európe vzrástol v marci medziročne podľa ACEA o 2,8 % na 1,42 milióna. Výrazne sa zvýšil predaj v Británii a Španielsku, kde vzrástol o dvojciferné hodnoty.



Okrem toho sa prudko zvýšil záujem o čisto elektrické autá, ktorých predaj vzrástol v marci medziročne o 23,6 %. Dopyt po autách amerického výrobcu týchto vozidiel Tesla však klesol tretí mesiac v rade a Tesla predala v marci v Európe o 28,2 % áut menej než v marci minulého roka. Na jednej strane sa zvyšuje konkurencia z Číny a na druhej je za tým aj protest niektorých európskych zákazníkov proti politike šéfa Tesly Elona Muska. V marci minulého roka kontrolovala Tesla 2,9 % európskeho trhu, teraz sú to 2 %.



Pokles zaznamenala aj automobilka Stellantis, a to o 5,9 %. Naopak, darilo sa Volkswagenu a Renaultu, ktorých predaje vzrástli o 10,3 %, respektíve o 13 %.



V rámci Európskej únie sa predaj áut v marci znížil, a to o 0,2 %. Klesol tak tretí mesiac po sebe, napriek tomu, že predaj batériových elektrických vozidiel (BEV), hybridných elektrických vozidiel (HEV) a plug-in hybridov (PHEV) vzrástol. Pri BEV rast dosiahol 17,1 %, pri HEV 23,9 % a pri PHEV 12,4 %. Celkovo sa tak podiel elektrifikovaných vozidiel v EÚ zvýšil na 59,2 %, zatiaľ čo pred rokom predstavoval 49,1 %.



Z európskych trhov sa najviac zvýšil predaj v Španielsku, a to o 23,2 %. Výrazne rástol aj v Británii, kde sa medziročne predalo o 12,4 % áut viac. Rast zaznamenalo aj Taliansko, bol však miernejší a dosiahol 6,3 %. Naopak, v Nemecku a vo Francúzsku objem predaja áut v marci klesol, a to o 3,9 %, respektíve o 14,5 %.