< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Európskej únii sa vo februári vrátil k rastu
Vzrástol aj predaj áut amerického výrobcu elektromobilov Tesla, prvýkrát za viac než rok.
Autor TASR
Brusel 24. marca (TASR) - Po poklese v prvom mesiaci roka o takmer 4 % sa predaj áut v Európskej únii vo februári vrátil k rastu, k čomu prispel najmä vývoj na najväčších trhoch, ako Nemecko či Taliansko. Vzrástol aj predaj áut amerického výrobcu elektromobilov Tesla, prvýkrát za viac než rok. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
V EÚ sa vo februári predalo celkovo 865.437 osobných áut. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená rast o 1,4 %. V celej Európe sa ich predaj zvýšil o 1,7 % na 979.321. Vzrástol predaj na najväčšom trhu, v Nemecku, a to 3,8 %. Ešte výraznejšie sa zvýšil v Taliansku, konkrétne o 14 %. Rast zaznamenalo aj Španielsko, naopak, vo Francúzsku objem predaja klesol.
Darilo sa Volkswagenu, ktorý objem predaja zvýšil vo februári o 2,2 %. Ešte lepšie údaje vykázala automobilka Stellantis, ktorá minulý mesiac predala medziročne o 9,5 % viac vozidiel. Naopak, predaje áut spoločností Renault, BMW a Mercedes-Benz zaznamenali pokles.
Tempo rastu predaja zo strany európskych firiem však ďaleko zaostalo za rastom čínskej automobilky BYD, ktorá predaj v Európe vo februári zvýšila medziročne takmer trojnásobne na 17.954 áut. Darilo sa aj americkému výrobcovi elektrických vozidiel Tesla, ktorý v Európe vykázal prvý rast predaja za 14 mesiacov.
Tesla predala na európskom trhu vo februári 17.664 áut, čo predstavuje rast o 12 %. V samotnej EÚ sa predaj jej vozidiel zvýšil až o 29 %.
