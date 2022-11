Predaj áut v Európskej únii vzrástol o viac než desatinu

Brusel 17. novembra (TASR) - Predaj áut v Európskej únii vzrástol v októbri o viac než desatinu, čo v porovnaní s vývojom v septembri predstavuje zrýchlenie tempa rastu. Pod priaznivé výsledky sa však podpísal najmä nízky porovnávací základ, keď sa v minulom roku v dôsledku problémov spojených s nedostatkom polovodičov predalo málo vozidiel. TASR o tom informuje na základe správ portálov RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA).



V októbri sa v EÚ predalo celkovo 745.855 áut. V porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka to znamená rast o 12,2 %. Je to tretí rastový mesiac po sebe, keď v septembri predaj automobilov v EÚ vzrástol o 9,6 % a v auguste o 4,4 %.



Čo sa týka štyroch najväčších trhov, tri z nich zaznamenali zvýšenie predaja o dvojciferné hodnoty. V Nemecku sa predaj zvýšil medziročne o 16,8 %, v Taliansku o 14,6 % a Španielsku o 11,7 %. Iba Francúzsko zaznamenalo miernejšie tempo rastu, stále však solídne, uviedla ACEA. Predaj áut na tomto trhu sa v októbri zvýšil o 5,5 %.



Za 10 mesiacov však predaj áut klesol, a to o 8,1 % na 7,53 milióna. Ani zlepšenie situácie na automobilovom trhu v posledných troch mesiacoch totiž nestačilo na vykompenzovanie strát naakumulovaných od januára do konca júla tohto roka.