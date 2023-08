Predaj áut v Európskej únii vzrástol v júli o vyše 15 %

Londýn 30. augusta (TASR) - Predaj áut v Európskej únii vzrástol v júli o viac než 15 %. Znamená to zvýšenie predaja 12. mesiac po sebe, pričom výrazný rast zaznamenali elektrické vozidlá. Uviedlo to v stredu Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.



V júli sa v EÚ predalo 851.200 osobných áut, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 15,2 %. Prudko vzrástol najmä predaj elektrických vozidiel, a to o 60,6 %, k čomu prispeli dotácie vo viacerých štátoch EÚ. Plne elektrické autá sa na celkovom objeme predaja podieľali v júli 13,6 %, zatiaľ čo v júli 2022 to bolo 10 %. Plug-in hybridy sa na celkovom predaji podieľali 7,9 %.



Rast predaja zaznamenala väčšina z európskych trhov. V Nemecku predaj áut vzrástol v júli medziročne o 18,1 %, v Španielsku o 10,7 % a Taliansku o 8,7 %.



Čo sa týka značiek, Volkswagen zvýšil predaj svojich vozidiel o 17,9 %. Predaj Renaultu sa zvýšil o 16,9 % a ešte viac sa darilo značke BMW, ktorej predaj vzrástol o 22,5 %. Naopak, Stellantis, ktorý zaznamenal v Európe logistické problémy, oznámil za júl pokles predaja o 6,1 %.



Za sedem mesiacov roka dosiahol predaj osobných áut v EÚ 6,3 milióna. Medziročne to znamená zvýšenie o 17,6 %. Aj napriek medziročnému solídnemu zlepšeniu je predaj od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím predpandemického roka 2019 o 22 % nižší.