Predaj áut v Európskej únii vzrástol v apríli o takmer 14 %

Brusel 22. mája (TASR) - Predaj nových áut v Európskej únii vzrástol minulý mesiac medziročne o takmer 14 %, čo predstavuje najvýraznejší rast za posledný polrok. Uviedlo to v stredu Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správ portálov RTÉ a tradingeconomics.



V Európskej únii sa v apríli predalo zhruba 914.000 áut, čo predstavuje medziročne rast o 13,7 %. To je výrazný obrat v porovnaní s marcom, v ktorom predaj áut v EÚ klesol o 5,2 %.



Aprílový rast predaja je tak najvyšší od októbra minulého roka. Podporil ho solídny dopyt na všetkých kľúčových trhoch, k čomu však prispeli aj dva pracovné dni navyše oproti aprílu minulého roka.



Zo štyroch najväčších ekonomík EÚ najvýraznejšie rástol predaj áut v Španielsku, a to o 23,1 %. O dvojciferné hodnoty sa zvýšil aj v Nemecku a vo Francúzsku. V Nemecku predaj áut vzrástol o 19,8 % a vo Francúzsku o 10,9 %. Solídny rast zaznamenal aj v Taliansku, aj keď tempo rastu dvojcifernú úroveň nedosiahlo. V porovnaní s aprílom minulého roka sa predaj áut v Taliansku zvýšil o 7,7 %.



Predaj čisto elektrických áut vzrástol o 14,8 % na 108.500. Podiel týchto vozidiel na trhu EÚ sa tak udržal na predchádzajúcej úrovni okolo 12 %. Spomedzi troch najväčších trhov pre batériové elektrické vozidlá (BEV) sa ich predaj výrazne zvýšil vo Francúzsku a v Belgicku, kde rast dosiahol dvojcifernú úroveň. Vo Francúzsku predaj BEV vzrástol v apríli o 45,2 % a v Belgicku o 41,6 %. Na treťom kľúčovom trhu s týmito vozidlami, v Nemecku, predaj zaznamenal mierny pokles o 0,2 %.



Za štyri mesiace od začiatku roka sa predaj áut v EÚ zvýšil medziročne o 6,6 % na takmer 3,7 milióna. V podobnom rozsahu vzrástol aj objem predaja BEV, keď rast týchto vozidiel dosiahol 6,4 % na 442.000.