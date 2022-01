Predaj áut v Nemecku bol v roku 2021 najslabší od zjednotenia krajiny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 5. januára (TASR) – Predaj áut v Nemecku v roku 2021 klesol na najnižšiu úroveň od zjednotenia krajiny pred vyše 30 rokmi. Počet predaných áut bol vlani ešte menší ako v roku 2020, keď odbyt prvýkrát zasiahla pandémia nového koronavírusu. Informoval o tom v stredu Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).Podľa údajov KBA v roku 2021 bolo v najväčšej európskej ekonomike zaregistrovaných celkovo 2,62 milióna nových vozidiel. To je o 10,1 % menej ako v predchádzajúcom roku 2020, keď vláda v Berlíne zaviedla prvé blokády na zastavenie pandémie.uviedol vo vyhlásení Reinhard Zirpel, prezident združenia dovozcov automobilov VDIK.Predaj vozidiel v Nemecku, na najväčšom európskom trhu, ktorý je tiež domovskou krajinou najväčšieho výrobcu áut v Európe, koncernu Volkswagen, už v roku 2020 strmo klesol až o 19 %, keďže ho zasiahli tvrdé obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu. Mnohé továrne totiž v rámci blokád počas prvej vlny pandémie zastavili na istý čas výrobu.Negatívny vplyv zdravotnej krízy sa prejavil aj v roku 2021, pričom obzvlášť výrazný vplyv na nemecký automobilový priemysel, dôležité odvetvie ekonomiky, malo narušenie globálneho dodávateľského reťazca.Nedostatok polovodičov, kľúčového komponentu v konvenčných aj elektrických vozidlách, si vynútil občasné zastavenie výroby. Automobilový priemysel tak beží, skonštatoval Zirpel.Ani december nepriniesol odvetviu žiadnu úľavu. Podľa údajov z KBA tržby v tomto odvetví aj v poslednom mesiaci minulého roka klesli, už šiesty mesiac v rade, a to o 26,9 %.Nálada v automobilovom priemysle sa podľa prieskumu renomovaného inštitútu Ifo naďalej zhoršuje, keďže výrobcovia čelia pokračujúcim ťažkostiam s dodávkami aj v novom roku. To zasiahlo aj ich očakávania.So všeobecným trendom ostro kontrastuje predaj elektromobilov v Nemecku, ktorý v roku 2021 vyskočil o 83,3 % na viac ako 350.000 kusov. Elektromobily tak dosiahli 13,6-% podiel na nemeckom trhu.