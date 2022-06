Predaj áut v Nemecku klesol v máji o viac než desatinu

Berlín 3. júna (TASR) - Predaj áut v Nemecku pokračoval v máji v poklese a aj keď tempo poklesu sa v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi výrazne spomalilo, opäť dosiahlo dvojcifernú hodnotu. Vývoj na automobilovom trhu najväčšej európskej ekonomiky stále ovplyvňujú problémy v dodávateľskom reťazci, ktoré ešte zhoršila vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



V Nemecku sa v máji predalo tesne pod 207.200 áut, uviedol v piatok Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená pokles o 10,2 %. Tempo poklesu sa tak spomalilo, keď v apríli klesol predaj medziročne o 21,5 % a v marci o 17,5 %.



Svetlým bodom bol predaj elektrických áut. Ten sa v máji zvýšil medziročne o 8,9 %.



Ako uviedli predstavitelia Zväzu nemeckého automobilového priemyslu (VDA), trh a výrobu áut stále limituje nedostatok primárnych produktov a medziproduktov, vysoké ceny surovín a celková neistota v dôsledku pokračujúceho vojnového konfliktu na Ukrajine. Analytik spoločnosti EY Peter Fuss dodal, že automobilový priemysel "sa dostal do najhoršej výrobnej krízy od skončenia 2. svetovej vojny".



Už v roku 2021 automobilky zápasili s problémami dodávateľských reťazcov, ktoré brzdili produkciu a s ňou aj objem predaja. Tieto problémy v posledných mesiacoch ešte zvýšil opätovný nástup nového koronavírusu v Číne, ktorý Peking riešil rozsiahlymi obmedzeniami vo viacerých mestách.



Navyše koncom februára Rusko napadlo Ukrajinu a vojnový konflikt ešte viac skomplikoval dodávky kľúčových komponentov. Vyhliadky pre nemecký vlajkový priemysel sa tak opäť zhoršili.



Za prvých päť mesiacov roka sa v Nemecku predal zhruba milión nových áut. To je približne o 9 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka. V porovnaní s obdobím január až máj 2019, teda v roku pred nástupom pandémie nového koronavírusu, bol predaj v tomto roku o 33 % nižší.