Predaj áut v Nemecku klesol v marci o takmer pätinu

Berlín 5. apríla (TASR) - Predaj áut v Nemecku zaznamenal minulý mesiac pokles o takmer pätinu. Uviedol to v utorok Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). Automobilový trh v Nemecku do veľkej miery ovplyvnila vojna na Ukrajine, ktorá narušila dodávateľské siete a spomalila produkciu v najväčšej európskej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Ako uviedol KBA, v marci sa v Nemecku predalo približne 241.000 áut. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 17,5 %.



Podľa Nemeckého združenia automobilového priemyslu VDA konflikt na Ukrajine zasiahol do chodu niektorých ukrajinských závodov, ktoré sú kľúčovými výrobcami autokomponentov. To sa následne odrazilo aj na výrobe v Nemecku. Problémy s dodávkami citlivých komponentov a zároveň sankcie proti Rusku, ktoré napätie na trhu ešte zvýšili, znamenajú aj zhoršenie vyhliadok pre kľúčový nemecký priemyselný sektor.



VDA výrazne zhoršila odhad domácej produkcie áut v tomto roku. Ako uviedla, pôvodne počítala s rastom výroby o 13 %, teraz očakáva, že rast produkcie dosiahne tento rok približne 7 %. Automobilky Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz už obmedzili produkciu v niektorých závodoch a čakajú na dodávky komponentov, pričom export do Ruska pre vojnu na Ukrajine zastavili úplne.



Podľa analytika spoločnosti EY Petra Fussa "je ukončenie krízy v automobilovom sektore v nedohľadne". Ako dodal, "niektoré závody stoja a výrobcovia a dodávatelia horúčkovito hľadajú aspoň krátkodobé riešenia".