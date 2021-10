Predaj áut v Nemecku klesol v septembri o viac než štvrtinu

Frankfurt nad Mohanom 5. októbra (TASR) - Predaj áut v Nemecku klesol minulý mesiac o viac než štvrtinu. Dôvodom je pokračujúci nedostatok polovodičov, čo núti firmy obmedzovať výrobu. Informoval o tom v utorok Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA).



Podľa údajov KBA, ktoré zverejnila agentúra AFP, sa v septembri predalo v Nemecku 196.972 áut. To je o 26 % menej než v rovnakom mesiaci minulého roka. Za deväť mesiacov sa na nemeckom trhu predalo 2.017.561 vozidiel. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1,2 %.



Naopak, predaj elektrických vozidiel výrazne vzrástol. V porovnaní so septembrom minulého roka sa ich predalo o 58,8 % viac.



Nemecký výrobca komponentov Continental očakáva, že problémy v dodávkach čipov budú pokračovať aj v budúcom roku. Ako povedal pre tlačovú agentúru DPA generálny riaditeľ spoločnosti Nikolai Setzer, očakáva sa, že až začiatkom roka 2023 by sa situácia mala výraznejšie zlepšiť.