Predaj áut v Nemecku klesol vo februári takmer o pätinu

Berlín 3. marca (TASR) - Predaj osobných áut v Nemecku klesol minulý mesiac takmer o pätinu, čo je dôsledok pandémie nového koronavírusu a s tým súvisiacich opatrení. Napriek pokračujúcemu výraznému poklesu bol však jeho rozsah v porovnaní s vývojom v prvom mesiaci roka miernejší. Na druhej strane, bol to najhorší februárový výsledok za 14 rokov. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje nemeckého úradu pre motorové vozidlá KBA.



Úrad informoval, že v Nemecku sa vo februári predalo celkovo 194.349 osobných áut. Medziročne to predstavuje pokles o 19 %. Je to najslabší predaj áut v Nemecku za mesiac február od roku 2007.



Na porovnanie, v januári sa v Nemecku predalo 169.754 áut, čo znamenalo medziročný pokles o 31,1 %. Vývoj v prvom mesiaci ovplyvnil okrem koronakrízy aj návrat dane z pridanej hodnoty (DPH) na pôvodnú úroveň 19 %. Nemecká vláda znížila DPH v minulom roku na obdobie od 1. júla do 31. decembra na 16 %. Tento krok bol jedným z opatrení na zmiernenie dôsledkov pandémie na ekonomiku.