Predaj áut v Nemecku pokračoval v novembri v poklese

Berlín 3. decembra (TASR) - Predaj nových osobných áut v Nemecku zaznamenal pokles aj v novembri, v porovnaní s vývojom v predchádzajúcom mesiaci sa však pokles zmiernil. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA), na ktoré sa odvolala agentúra AFP.



Celkovo sa v najväčšej európskej ekonomike predalo v novembri 290.150 áut. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to znamená pokles o 3 %. Na porovnanie, v októbri pokles dosiahol 3,6 %. Aj v porovnaní so situáciou na jar, keď nástup nového koronavírusu viedol k odstaveniu veľkej časti ekonomiky, je pokles predaja v jesenných mesiacoch miernejší.



Čo sa týka novembra, jedinou automobikou, ktorá zaznamenala medziročný rast predaja, bola americká Tesla, dodal KBA. Lídrom na trhu zostal Volkswagen s 18-percentným podielom. Na druhom mieste je Mercedes-Benz s 11 % a na treťom BMW s 8,5 % trhu.



Nemecká asociácia automobilového priemyslu (VDA) očakáva, že za celý rok 2020 klesne predaj áut v krajine oproti predchádzajúcemu roku o 20 %. "Pandémia spôsobila bezprecedentný prepad na nemeckom trhu osobných áut," uviedla prezidentka VDA Hildegard Müllerová s tým, že "mierne zotavenie v 2. polroku nedokáže vykompenzovať prepad zo začiatku roka".