Predaj áut v Nemecku sa tento rok zvýši o približne 7%, predpovedá VDA

Berlín 9. februára (TASR) - Nemecké združenie automobilového priemyslu VDA očakáva, že počet zaregistrovaných nových osobných áut v krajine sa v roku 2022 zvýši o približne 7 % na 2,8 milióna. Uviedla to v stredu prezidentka združenia Hildegard Müllerová pri prezentácii prognózy na tento rok.



To predstavuje zlepšenie oproti minuloročným historickým minimám, ale stále pod úrovňou spred pandémie nového koronavírusu, informuje TASR na základe správy agentúr DPA.



Dôvodom vlaňajších slabých výsledkov boli najmä problémy s dodávkami polovodičov. Müllerová už predtým upozornila, že tieto problémy budú pravdepodobne pokračovať aj v súčasnom roku.



Na celom svete očakáva VDA v tomto roku rast nárast predaja áut o 4 %, pričom v Európe počíta so zvýšením predaja áut o 5 %.



Minulý rok zaznamenalo Nemecko najnižší počet predaných áut od znovuzjednotenia krajiny v roku 1990, a to 2,6 milióna. To bolo o 10 % menej v porovnaní s už aj tak slabými číslami z roku 2020.



Nemecko si teraz musí dať ako prioritu vytvorenie infraštruktúry potrebnej na podporu rastúceho počtu elektrických áut na svojich cestách, skonštatovalo združenie, podľa ktorého krajina potrebuje nielen nabíjacie stanice, ale aj dostatok polovodičov pre výrobcov áut.



"Zameranie sa na infraštruktúru a rámcové podmienky. Toto sú rozhodujúce faktory pre priemysel, aby dosiahol dohodnuté ciele," vyhlásila Müllerová.



"Ak chce byť Nemecko aj v budúcnosti lídrom na svetovom trhu, potrebuje postaviť továrne na výrobu polovodičov už teraz. Plány na rozšírenie výroby batérií v Nemecku a Európe už existujú. Je dôležité, aby sa plány realizovali rýchlo," dodala.



Nemecko výrazne zaostáva za svojimi cieľmi v oblasti budovania nabíjacej infraštruktúry, varovalo VDA. Pri súčasnom tempe by malo mať do roku 2030 iba 160.000 nabíjacích miest, čo je zlomok z plánovaného cieľa jeden milión.



Potrebuje tiež vytvoriť partnerstvá s výrobcami energií a surovín v iných krajinách, aby vyrobilo dostatok čistej energie na poháňanie elektrických vozidiel, upozornilo združenia VDA, podľa ktorého domáca výroba obnoviteľnej energie nebude postačovať.