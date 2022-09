Predaj áut v Nemecku v auguste mierne vzrástol

Berlín 6. septembra (TASR) - Po mesiacoch poklesu zaznamenal predaj áut v Nemecku v auguste mierny rast. Uviedol to tento týždeň Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a serveru tradingeconomics.



V auguste sa v Nemecku predalo 199.183 áut. To je o 3 % viac než v rovnakom mesiaci minulého roka. Augustový medziročný vývoj je tak zmenou oproti predchádzajúcim mesiacom, keď napríklad v júli klesol predaj oproti júlu predchádzajúceho roka o 12,9 % a v júni o 18,1 %.



Na druhej strane, rast predaja je výsledkom mimoriadne slabého minuloročného augusta, uviedlo Združenie nemeckých dovozcov automobilov (VDIK). Ako dodalo, výsledky okrem toho vylepšil jeden pracovný deň navyše v auguste tohto roka.



"Minimálny rast predaja áut nemôže zakryť fakt, že nemecký trh s autami smeruje k najhorším výsledkom za posledných 30 rokov," povedal prezident VDIK Reinhard Zirpel, podľa ktorého celkový mesačný objem predaja je "hlboko pod" priemerom za posledné roky. Navyše, aj nové objednávky výrazne klesli.



Automobilky dlhodobo čelia problémom s dodávkami kľúčových komponentov. To sa odráža na výpadkoch v produkcii a následnom poklese predaja. K týmto problémom sa pridávajú rastúce ceny energií, ktoré zasa znižujú dopyt.