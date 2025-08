Predaj áut v Nemecku v júli vzrástol o viac než desatinu

Berlín 5. augusta (TASR) - Predaj áut v Nemecku vzrástol v júli o viac než desatinu. Analytici napriek tomu upozorňujú, že najväčší európsky trh s autami sa z problémov ešte úplne nedostal. Informovala o tom agentúra AFP.



Celkovo sa v Nemecku v minulom mesiaci predalo 264.802 nových áut, uviedol v utorok Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA). V porovnaní s júlom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 11,1 %.



Podľa analytikov však mimoriadne dobré výsledky za júl neznamenajú pokračovanie pozitívneho trendu ani nástup nového. „Dopyt je naďalej slabý, viacerí zákazníci aj firmy v dôsledku slabej ekonomiky a veľmi neistých vyhliadok odkladajú nákupy,“ povedal Constantin M. Gall, analytik pre automobilový sektor v poradenskej spoločnosti EY. Poukázal na to, že tohtoročný júl zaznamenal výrazný rast predaja nových vozidiel aj v dôsledku nízkej porovnávacej základne, keď v júli minulého roka bol predaj veľmi nízky.



„Vysoký rast predaja v júli tohto roka je dôsledkom mimoriadnych okolností. Nepredstavuje začiatok nového, pozitívneho trendu,“ dodal Gall.



Najmä nepriaznivý vývoj domácej ekonomiky je zlou správou pre automobilky ako Volkswagen a BMW, ale aj niektoré zahraničné firmy, pre ktoré je nemecký trh kľúčový. Nemecký automobilový priemysel už dlhšie zápasí s vysokými výrobnými nákladmi, finančne náročným prechodom na elektromobily, ako aj stále zložitejšou situáciou na čínskom trhu, kde silnie pozícia domácich výrobcov elektromobilov. Práve tie sa stále viac presadzujú na nemeckom trhu, napriek vysokým clám zo strany Európskej únie, aj keď ich celkový podiel je na tomto trhu zatiaľ malý.



Tempo ich rastu je však závratné. Čínska automobilka BYD predala v Nemecku v júli 1126 áut, uviedol KBA. Medziročne to znamená zvýšenie o takmer 400 %. Ešte výraznejší rast zaznamenala ďalšia čínska automobilka Xpeng, ktorá v júli predala v Nemecku 266 áut a predaj tak zvýšila zhruba o 1500 %.