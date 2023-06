Predaj áut v Nemecku v máji výrazne vzrástol

Berlín 5. júna (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku v máji výrazne vzrástol. A viac, ako očakávali analytici, keďže problémy s dodávateľskými reťazcami, ktoré vlani brzdili výrobu, sa zmiernili. Experti však zároveň varovali, že slabnúca ekonomika môže zasiahnuť toto odvetvie. Ukázali to v pondelok údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa údajov KBA v najväčšej európskej ekonomike bolo minulý mesiac zaregistrovaných celkovo 246.966 nových áut, čo predstavuje medziročný nárast o 19,2 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že predaj nových áut v Nemecku stúpne v máji o 16,6 % po zvýšení o 12,6 % v apríli.



KBA ďalej uviedol, že predaj čisto elektrických vozidiel vzrástol v máji o 46,6 %, ale dopyt po plug-in hybridoch klesol o 40,5 %.



Situácia na trhu s novými autami sa ďalej zlepšuje, pritom rast predaja je silný, skonštatoval analytik spoločnosti EY Peter Fuss. Vzhľadom na to, že nedostatok polovodičov, ktorý minulý rok zasiahol výrobu, sa naďalej zmierňuje, automobilky budú môcť ďalej zvyšovať výrobu, aby uspokojili dopyt, uviedol. Poznamenal však tiež, že predaj je stále výrazne pod úrovňou, akú dosahoval pred pandémiou nového koronavírusu.



A hoci sa očakáva, že rast predaja bude pravdepodobne zatiaľ pokračovať, slabý ekonomický obraz spojený s vysokou infláciou by podľa neho mohol viesť k spomaleniu predaja áut.



Nemecká ekonomika sa na prelome rokov prepadla do recesie, keďže spotrebiteľské ceny prudko vzrástli a Európska centrálna banka začala zvyšovať úrokové sadzby.