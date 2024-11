Predaj áut v Nemecku v októbri vzrástol

Berlín 5. novembra (TASR) - Predaj nových automobilov v Nemecku v októbri mierne vzrástol, prvýkrát za niekoľko mesiacov. Ale dopyt po elektrických vozidlách klesol. Ukázali to v utorok oficiálne údaje Spolkového úradu pre automobilovú dopravu (KBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa KBA na najväčšom európskom automobilovom trhu v Európe bolo v októbri 2024 zaregistrovaných celkovo 231.992 nových áut. To bolo o 6 % viac ako v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka a prvý nárast predaja vozidiel od júna. Prispelo k tomu najmä zvýšenie predaja úžitkových vozidiel o približne 10 %, zatiaľ čo súkromné registrácie nových áut klesli o 2,5 %.



Predaj elektrických vozidiel na batérie (EV), ktorý po ukončení vládnych dotácií minulý rok už niekoľko mesiacov klesá, sa v októbri znížil približne o 5 %. Elektromobily sa tak podieľali zhruba 15 % na celkovom počte novozaregistrovaných áut, čo je výrazne pod priemerom z roku 2023, ktorý bol okolo 18 %.



Výhľad nemeckej ekonomiky je stále "veľmi pochmúrny", spotrebitelia preto naďalej váhajú pri kúpe takej drahej položky, ako je nové auto, poznamenal analytik Constantin Gall z poradenskej spoločnosti EY. Predpovedal tiež, že predaj v tomto roku bude približne 20 % pod úrovňou z roku 2019, čo bol posledný rok pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu. "Trh s novými autami v Nemecku sa do konca roka nezlepší," upozornil.



Gall očakáva pokles registrácií nových elektromobilov v Nemecku o takmer 30 % v porovnaní s minulým rokom. V budúcom roku by však predaj elektromobilov mohol podľa neho vzrásť, keďže ceny sa "pravdepodobne výrazne znížia". Výrobcovia sa totiž snažia splniť prísnejšie emisné požiadavky Európskej únie (EÚ), ktoré majú vstúpiť do platnosti v roku 2025, dodal Gall.



Výrobcovia automobilov v celej Európe zápasia s problémami, od slabého domáceho a zahraničného dopytu až po vysoké výrobné náklady. Kríza je obzvlášť akútna v prípade nemeckých automobiliek v dôsledku tvrdej konkurencie v Číne, kde výrazne investovali.