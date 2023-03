Predaj áut v Nemecku vo februári vzrástol, podporil ho dopyt po SUV

Berlín 5. marca (TASR) - Predaj nových áut v Nemecku sa po slabom začiatku roka vo februári zotavil a v medziročnom porovnaní vzrástol takmer o 3 %. Prispel k tomu najmä zvýšený dopyt po športovo-úžitkových vozidlách (SUV). Poukázali na to koncom týždňa zverejnené údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA). TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a AFP.



Vo februári sa v Nemecku predalo celkovo 206.210 nových áut, čo medziročne predstavuje rast o 2,8 %. Za obidva mesiace bolo však tempo rastu minimálne, dosiahlo iba 0,2 %.



Aj keď február vykázal lepšie čísla než prvý mesiac roka, v porovnaní s predpandemickým obdobím bol predaj stále slabý. Oproti februáru 2019 klesol počet nových registrácií až o 23 %. V porovnaní s obdobím pred nástupom pandémie totiž automobilky stále riešia komplikácie v dodávateľskom reťazci.



Februárové výsledky v predaji áut podporil najmä dopyt po SUV. Ich predaj vzrástol medziročne o 11,5 % a na celkovom objeme predaja sa tieto vozidlá podieľali takmer 30 %.



Rast zaznamenal aj predaj čisto elektrických vozidiel. Predalo sa ich 32.475, čo v porovnaní s februárom minulého roka predstavuje rast o 14,7 %.



Stále to však bolo slabé číslo oproti decembru, keď sa ich predalo viac než 104.000. Dôvodom je zníženie dotácií vlády na tieto vozidlá od začiatku tohto roka. V prípade plug-in hybridov s dotáciami skončila úplne. Najviac to bolo vidieť na januárových údajoch, keď za prvý mesiac roka sa čisto elektrických áut v Nemecku predalo iba 18.100.