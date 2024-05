Predaj áut v Nemecku vzrástol v apríli takmer o pätinu

Berlín 6. mája (TASR) - Vyšší počet pracovných dní zvýšil predaj áut na nemeckom trhu v apríli takmer o pätinu. Dopyt po elektrických vozidlách sa však opäť znížil po tom, ako vláda ukončila poskytovanie dotácií na nákup elektromobilov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA).



V apríli sa v Nemecku predalo 243.102 nových áut, uviedol KBA. Oproti rovnakému mesiacu minulého roka to predstavuje rast takmer o 20 %. Pod výrazný rast sa do veľkej miery podpísal fakt, že tohtoročný apríl mal o tri pracovné dni viac. Ak sa výsledky upravia o kalendárne vplyvy, medziročný rast predaja dosiahol iba 3 %, uviedol analytik spoločnosti EY Constantin Gall.



Zvýšil sa predaj áut na benzínový aj naftový pohon a rast zaznamenali aj plug-in hybridy. Na druhej strane, dopyt po batériových elektrických vozidlách (BEV) opäť klesol. Minulý mesiac sa v Nemecku predalo tesne pod 30.000 týchto vozidiel, čo medziročne predstavuje pokles o 0,2 %.



Na dopyt po elektromobiloch stále vplýva minuloročné ukončenie poskytovania vládnych dotácií na nákup týchto vozidiel. Napriek príchodu nových modelov na trh a zľavám, ktoré výrobcovia ponúkajú, sa podiel BEV na celkovom automobilovom trhu Nemecka znížil v apríli na 12,2 %. V apríli minulého roka dosahoval 15 %.



Analytici neočakávajú, že by sa situácia na trhu s elektromobilmi mala v najbližšom období zlepšiť. "Tento rok sa toho na trhu s elektrickými autami veľa nezmení," povedal Gill s tým, že mnohí potenciálni kupci vyčkávajú, prípadne radšej opäť volia autá so spaľovacím motorom.



Vláda aj napriek súčasnému poklesu záujmu o elektromobily naďalej predpokladá, že na nemeckých cestách bude v roku 2030 minimálne 15 miliónov čisto elektrických áut. Podľa analytikov je však splnenie tohto cieľa čoraz nereálnejšie.