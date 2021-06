Predaj áut v Nemecku vzrástol v máji o takmer 40 %

Berlín 3. júna (TASR) - V Nemecku sa minulý mesiac predalo o takmer 40 % viac áut než v rovnakom mesiaci minulého roka. Uviedol to vo štvrtok nemecký automobilový zväz VDIK. Napriek tomu predaj naďalej zostáva pod dlhodobým priemerom.



V máji sa v Nemecku predalo približne 230.600 áut. To predstavuje medziročný rast o 37 %. Výsledky však do veľkej miery ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá pred rokom zatvorila okrem iných prevádzok a obchodov aj predajne áut.



Zástupcovia VDIK zároveň dodali, že predaj stále zostáva pod dlhodobým priemerom. "Vysoké tempo medziročného rastu by nemalo zakryť fakt, že automobilový trh je stále slabý," povedal prezident VDIK Reinhard Zirpel. Ako uviedol, za obdobie od začiatku roka predstavuje predaj áut v Nemecku úroveň zhruba 16 % pod dlhodobým priemerom.