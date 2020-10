Predaj áut v Nemecku si v septembri polepšil o vyše 8 %

Berlín 5. októbra (TASR) - Predaj áut v Nemecku vzrástol minulý mesiac o viac než 8 %. To síce naznačuje zotavovanie ekonomiky z počiatočného šoku spôsobeného novým koronavírusom, straty na začiatku roka však boli príliš vysoké.



Ako v pondelok informoval Spolkový úrad pre motorové vozidlá (KBA), ktorého údaje zverejnila agentúra AFP, v septembri sa v Nemecku predalo viac než 265.000 áut. To je o 8,4 % viac než v septembri minulého roka. Zároveň to predstavuje prvý medziročný rast predaja od začiatku pandémie nového koronavírusu, ktorá viedla k uzatvoreniu závodov aj obchodov.



Nemecká ekonomika sa opätovne začala otvárať v máji, ešte v auguste však boli predaje zhruba o 20 % nižšie než pred rokom. V porovnaní s augustovými výsledkami sú tak tie septembrové pozitívne, viacerí analytici však upozorňujú, že tohtoročný september mal o jeden pracovný deň navyše a okrem toho, minuloročný september bol veľmi slabý.



Čo sa týka vývoja za deväť mesiacov tohto roka, predaj bol o 25 % nižší, než za rovnaké obdobie roka 2019. Ako povedal analytik spoločnosti EY Peter Fuss, situácia sa síce normalizuje, mierne zlepšenie v poslednom období však nebude stačiť na vykompenzovanie ťažkých strát v jarných mesiacoch a celý rok skončí podľa neho "hlboko v červených číslach".