Predaj áut v Nemecku vzrástol v septembri o viac než 14 %

Frankfurt nad Mohanom 6. októbra (TASR) - Predaj áut v Nemecku sa minulý mesiac zvýšil o viac než 14 %, k čomu prispel zvýšený dopyt po elektrických autách. TASR o tom informuje na základe správy portálu Automotive News Europe.



V septembri sa v Nemecku predalo celkovo 224.816 nových áut, ukázali vo štvrtok údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA). V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 14,1 %.



Výrazne sa zvýšil predaj plne elektrických vozidiel. V porovnaní so septembrom minulého roka sa ich predalo o 32 % viac. Predaj áut s naftovým pohonom sa zvýšil o 22 %, ich podiel na trhu bol však nižší než v prípade plne elektrických áut. Zatiaľ čo podiel elektromobilov na trhu predstavoval 19,7 %, pri naftových vozidlách to bolo 17 %.



Septembrovým víťazom trhu bola značka Polestar, predaj áut ktorej vzrástol medziročne o 115 %. Na druhom mieste sa umiestnila Tesla, pričom predaj jej vozidiel vzrástol v Nemecku o 74 %. Výrazný rast predaja zaznamenali aj Audi a Dacia, v obidvoch prípadoch predaj vzrástol o 72 %, ako aj DS (+65 %), ďalej Škoda (+53 %), Land Rover (+48 %) a Alfa Romeo (+45 %).



Nemecké prémiové značky vykázali zmiešané výsledky. Zatiaľ čo predaj áut Mercedes-Benz vzrástol o 46 %, v prípade BMW predaje stagnovali.



Značka Volkswagen, líder na nemeckom trhu, zvýšila predaj o 30 % a napríklad americký Ford zvýšil predaj svojich áut o 22 %. Naopak, Opel zaznamenal pokles o 16 %.