Predaj áut v Nemecku zaostáva za zotavujúcim sa trhom vo svete

Berlín 30. januára (TASR) - Predaj áut v Nemecku zaostáva za oživením na globálnom trhu osobných vozidiel. Upozornilo na to v utorok nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA), ktoré očakáva, že predaj áut v krajine bude v roku 2024 stále 25 % pod úrovňami pred pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



VDA predpovedá, že globálny predaj osobných automobilov v tomto roku vzrastie o 2 % na 77,4 milióna kusov, čo je blízko k 78,8 milióna áut pred pandémiou. V Nemecku však očakáva pokles trhu s osobnými automobilmi o 1 % na 2,82 milióna. To bude stále o štvrtinu menej ako pred pandémiou.



Hlavný ekonóm VDA Manuel Kallweit pritom skonštatoval, že problémy s dodávateľským reťazcom sú z veľkej časti vyriešené, ale podnikateľské prostredie pre nemecké automobilky zostáva náročné.



Podľa údajov VDA klesol predaj elektrických áut v Nemecku v roku 2023 o 16 % a predpokladá sa, že v roku 2024 sa zníži o 9 %. Zatiaľ čo predaj plug-in hybridov by mal vzrásť na 185.000 z vlaňajších 176.000, predaj batériových elektrických vozidiel klesne na 451.000 z 524.000, odhaduje VDA.



Napriek tomu združenie predpokladá, že výroba elektrických áut v Nemecku sa tento rok zvýši o 19 % na 1,45 milióna kusov, pričom veľká časť nemeckej produkcie pôjde na export.



Nemecko je po Číne druhým najväčším výrobcom osobných elektrických vozidiel na svete, aj keď za ňou výrazne zaostáva, keďže vlani sa ich v krajine vyrobilo 1,2 milióna, zatiaľ čo v Číne to bolo 6,6 milióna vozidiel. V tesnom závese za Nemeckom nasledujú Spojené štáty, kde sa podľa údajov VDA a S&P Global Mobility minulý rok vyrobilo 1,1 milióna elektromobilov.