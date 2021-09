Predaj nových áut v Rusku klesol v auguste takmer o pätinu

Moskva 6. septembra (TASR) - Predaj nových osobných a ľahkých úžitkových áut v Rusku minulý mesiac klesol takmer o pätinu. Uviedlo to v pondelok Združenie európskych podnikov (AEB).



AEB informovalo, že v auguste sa v Ruskej federácii predalo 114.130 osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. Medziročne to predstavuje pokles o 17 %. V júli klesol predaj áut o 6,5 %.



Vývoj predaja negatívne ovplyvňuje pokračujúci nedostatok elektronických komponentov, povedal Thomas Stärzel z AEB. "Napriek tomu, že dopyt je stabilný, klesajúca produkcia, ktorá je dôsledkom nedostatku elektronických komponentov na svetových trhoch, naďalej zvyšuje priepasť medzi ponukou a dopytom," dodal Stärzel s tým, že situácia na trhu sa v nasledujúcich mesiacoch nezmení.



Napriek výraznému poklesu za mesiac august sa predaj áut od začiatku roka zvýšil o viac než pätinu, dodalo združenie AEB. Od januára do konca augusta sa v Rusku predalo 1.067.890 osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o viac než 21 %.