Predaj áut v Rusku klesol vo februári o vyše 2 %

Moskva 5. marca (TASR) - Po januárovom raste predaj nových áut v Rusku minulý mesiac klesol o vyše 2 %, uviedlo Združenie európskych podnikov (AEB). Reálna situácia na ruskom trhu však môže byť iná, nakoľko nie všetky značky poskytujú mesačné údaje. Rozhodujúce tak budú kvartálne údaje, ktoré združenie zverejní na budúci mesiac.



Ako vo štvrtok uviedlo AEB, na ktoré sa odvolala agentúra TASS, v Rusku sa vo februári predalo celkovo 119.073 osobných áut a ľahkých úžitkových vozidiel. Medziročne to znamená pokles o 2,2 %. V januári sa predaj áut medziročne zvýšil o 1,8 %.



"Predaj áut klesol o vyše 2 %, čo je v súlade s očakávaniami trhov. Na druhej strane, vzhľadom na to, že niektoré značky prestali poskytovať údaje o predaji na mesačnom základe, celková situácia na trhu tak nie je kompletná," povedal Jörg Schreiber z AEB. Ako dodal, na budúci mesiac zverejní AEB výsledky predaja za celý štvrťrok, kde by mali byť zahrnuté všetky značky pôsobiace na ruskom trhu.



Údaje za mesiac február napríklad nezahrnujú informácie o predaji áut BMW či Mercedes-Benz, keďže obidve firmy sa rozhodli zmeniť zverejňovanie údajov o predaji z mesačných na kvartálne.



Za január a február, dodalo AEB, sa na ruskom trhu predalo 218.440 osobných a ľahkých úžitkových áut. Medziročne to znamená pokles o 0,5 %.



S poklesom počíta AEB aj za celý rok 2020. Ako združenie uviedlo ešte v januári, odhaduje, že pokles by mohol dosiahnuť 2,1 %. Ak sa odhad potvrdí, znamenalo by to iba mierne zníženie poklesu, keďže za rok 2019 klesol predaj áut v Rusku o 2,3 % na 1,76 milióna vozidiel.