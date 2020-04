Predaj áut v Rusku môže klesnúť až o polovicu

Moskva 21. apríla (TASR) - Sprísnené opatrenia na spomalenie šírenia nového koronavírusu, pokles kurzu rubľa a klesajúce príjmy domácností by mohli viesť k poklesu predaja áut v Rusku na úroveň z dôb rozpadu Sovietskeho zväzu. Predpokladajú to zástupcovia z automobilového sektora.



Rusko, kde počet infikovaných novým koronavírusom rýchlo rastie, zaviedlo karanténne opatrenia, v rámci ktorých zatvorilo aj predajne áut v Moskve, kde je predaj najvyšší, a v niektorých ďalších regiónoch. Ešte pred zavedením obmedzení začal v dôsledku prepadu cien ropy výrazne klesať kurz rubľa. To viedlo Rusov v poslednom marcovom týždni k zvýšeným nákupom vozidiel v obave, že cena áut bude rásť. To však bola podľa expertov iba jednorazová záležitosť.



"V dôsledku devalvácie rubľa môžeme počítať s poklesom trhu zhruba o 20 %. Ak však zoberieme do úvahy aj karanténne opatrenia, prepad môže dosiahnuť 50 %," povedal pre agentúru Reuters Denis Petrunin, šéf spoločnosti ASC Group, jedného z veľkých ruských predajcov automobilov.



To znamená, že ruský trh, ktorý sa mal podľa pôvodných plánov stať najväčším v Európe s ročným predajom takmer 3 milióny vozidiel, by mohol tento rok zaznamenať pokles až na menej než 1 milión predaných áut. Na porovnanie, v roku 2019 sa v Rusku predalo 1,76 milióna áut.



Odhadovaný objem predaja by podľa ruskej analytickej agentúry Autostat znamenal návrat ruského automobilového trhu do obdobia Sovietskeho zväzu a po jeho rozpade v roku 1991. Vtedy bola väčšina Rusov príliš chudobná na to, aby si mohli kúpiť auto.



Aj teraz analytici očakávajú, že cena áut v Rusku bude v najbližšom období rásť. Väčšina áut predávaných v krajine sa totiž buď dováža, alebo je vyrobená z dovezených komponentov.



Šéf Autostatu Sergej Udalov v tejto súvislosti uviedol, že v súčasnosti sú ľudia doma a nedostávajú peniaze. "Ľudia, ktorých firmy sú zatvorené a ktorí nevedia, čo ich v budúcnosti čaká, neuvažujú o tom, že si kúpia auto," dodal Udalov.