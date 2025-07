Predaj áut v Rusku môže tento rok klesnúť až o štvrtinu

Moskva 3. júla (TASR) - Predaj áut v Rusku by mohol tento rok klesnúť až o takmer štvrtinu. Uviedla to vo štvrtok Asociácia európskych podnikov (AEB), ktorá revidovala odhad predaja osobných a ľahkých úžitkových áut v Ruskej federácii výrazne smerom nadol. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Interfax a Reuters.



AEB najnovšie odhaduje, že tento rok sa v Rusku predá približne 1,25 milióna osobných a ľahkých úžitkových vozidiel. Ak sa nový odhad potvrdí, bude to predstavovať pokles o 24 %. Nová prognóza AEB je výrazne horšia než predchádzajúca z januára. Vtedy asociácia predpokladala, že predaj áut klesne o 15 % na zhruba 1,4 milióna vozidiel.



Ako dôvod AEB uviedla vývoj situácie na ruskom trhu. Zároveň však dodala, že nevylučuje neskoršie zotavenie trhu, ak ten získa dostatočnú podporu od vlády. Asociácia privítala najmä rozhodnutie ministerstva priemyslu a obchodu opätovne zaviesť programy na podporu predaja áut, pričom dúfa, že tieto programy budú dostupné pre čo najväčší počet značiek na ruskom trhu.