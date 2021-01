Predaj áut v Rusku vlani klesol, trh sa však posunul do prvej desiatky

Moskva 14. januára (TASR) - Predaj áut v Rusku klesol v minulom roku o vyše 9 %, napriek tomu sa krajina dostala do prvej desiatky automobilových trhov sveta. Pandémia nového koronavírusu síce tvrdo zasiahla aj Rusko, trh s autami sa však v tejto krajine neprepadol tak, ako v prípade mnohých iných štátov. Uviedlo to vo štvrtok Združenie európskych podnikov (AEB), na ktoré sa odvolala agentúra Reuters.



V Rusku sa vlani predalo necelých 1,6 milióna vozidiel. V porovnaní s rokom 2019 to znamená pokles o 9,1 %. V decembri predaj dosiahol 166.666 vozidiel, čo predstavuje pokles o 2,1 %.



Pod relatívne mierny pokles v pandemickom roku sa podpísalo prudké zotavenie trhu po uvoľnení karanténnych opatrení prijatých na jar. Dopyt po autách v letnom a jesennom období výrazne vzrástol aj pre obavy Rusov z klesajúcej hodnoty rubľa, ako aj vďaka lacným úverom a podpore štátu.



Rusko sa tak s predajom takmer 1,6 milióna áut posunulo vlani z 12. miesta v roku 2019 na 10. miesto, uviedlo AEB. Združenie dodalo, že v minulom roku zaznamenali pokles predaja áut všetky veľké trhy s výnimkou Južnej Kórey.



AEB zároveň uviedlo, že tento rok očakáva rast ruského trhu s autami o 2,1 % na 1,63 milióna vozidiel. Ak sa odhad združenia naplní, bude to znamenať prvý rast predaja za tri roky.