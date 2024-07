Predaj áut v Rusku vzrástol v prvom polroku o vyše 60 %

Moskva 3. júla (TASR) - Predaj áut v Rusku bude v tomto roku pravdepodobne vyšší, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedla to v stredu Asociácia európskych podnikov (AEB). Reagovala tak na výrazný rast predaja za prvých šesť mesiacov roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Za 1. polrok tohto roka sa v Rusku predalo vo všetkých segmentoch 844.550 áut, uviedlo tento týždeň ruské ministerstvo priemyslu a obchodu. To je o 63 % viac než za rovnaké obdobie minulého roka.



Ruský automobilový trh sa postupne zotavuje z prepadu, ktorý zaznamenal v roku 2022, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Navyše, čínske automobilky postupne zaplátavajú diery, ktoré zostali po odchode západných automobiliek.



AEB teraz očakáva, že v Rusku sa v roku 2024 predá približne 1,45 milióna áut. V januári tohto roka počítala asociácia s predajom na úrovni 1,3 milióna áut, čo by predstavovalo rast o 15 %. Prognózu však zlepšila AEB pod podmienkou, že súčasné sankcie a iné tlaky na ruskú ekonomiku zostanú do konca roka na terajšej úrovni.