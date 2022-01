Predaj áut v Rusku vzrástol vlani o vyše 4 %

Moskva 15. januára (TASR) - Po prudkom poklese v roku 2020 sa predaj áut v Rusku minulý rok zotavil. V raste by mal pokračovať aj v tomto roku, očakáva sa však, že tempo rastu bude v porovnaní s rokom 2021 o niečo slabšie.



V roku 2021 sa v Rusku predalo celkovo 1,67 milióna áut, uviedla koncom týždňa Asociácia európskych podnikov (AEB). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 4,4 %. Za rastom je však najmä nízky porovnávací základ, keď v dôsledku opatrení na spomalenie šírenia nového koronavírusu klesol predaj áut v Ruskej federácii v roku 2020 o vyše 9 % na zhruba 1,6 milióna.



Čo sa týka vývoja v decembri, predaj áut klesol aj v tomto mesiaci, čo znamená medziročný pokles predaja už šiesty mesiac v rade. Tempo poklesu sa opäť pohybovalo okolo 20 %, v porovnaní s novembrom však bolo o niečo miernejšie. Zatiaľ čo v novembri predaj áut v Rusku klesol o 20,4 %, v decembri predstavoval 19,9 %, pričom sa predalo 133.470 vozidiel.



AEB zároveň očakáva, že v tomto roku sa v Rusku predá približne 1,72 milióna vozidiel. Ak sa odhad asociácie potvrdí, bude to znamenať rast zhruba o 3 %. To však platí len v prípade, že geopolitická situácia sa nezhorší a nedôjde k novým obmedzeniam v oblasti obchodu, teda najmä sankciám.