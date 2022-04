Predaj áut v Španielsku klesol v marci o takmer tretinu

Madrid 1. apríla (TASR) - Predaj áut v Španielsku klesol minulý mesiac o takmer tretinu. Pod nepriaznivý vývoj na automobilovom trhu sa čiastočne podpísal štrajk dopravcov, ktorý spôsobil odklad dodávok áut a autokomponentov a ešte prehĺbil súčasné problémy v zásobovaní. Uviedlo to v piatok španielske združenie výrobcov áut Anfac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Združenie uviedlo, že predaj áut v Španielsku klesol v marci medziročne o 30,2 %. V porovnaní s marcom 2019, teda pred vypuknutím pandémie, predstavoval pokles 51 %. Situácia na španielskom trhu tak bola v minulom mesiaci podstatne horšia než napríklad v susednom Francúzsku, kde medziročne klesol predaj áut o 19,5 % a oproti marcu 2019 o 35 %.



Svetlým bodom na španielskom trhu s osobnými autami bol v marci predaj elektrických vozidiel. Ten zaznamenal v porovnaní s marcom minulého roka rast o 17,6 %, aj keď vychádzal z nízkeho počtu.



Vývoj na trhu stále ovplyvňuje nedostatok čipov a ďalšie logistické komplikácie, tento raz však do predaja zasiahol aj štrajk dopravcov protestujúcich proti nečinnosti vlády v súvislosti s vysokými cenami pohonných látok. Ako povedala Noemi Navasová zo združenia Anfac, okrem problémov s dodávkami surovín a rastúcimi cenami energií majú firmy ešte tisícky áut na odstavných plochách, keďže ich pre komplikácie v distribúcii nevedia dostať k zákazníkom.



Anfac sa navyše obáva dôsledkov vojny na Ukrajine. Ako organizácia uviedla, ekonomická neistota pre situáciu na Ukrajine môže mať do budúcnosti vplyv na dopyt.