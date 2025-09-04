< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Spojenom kráľovstve v auguste klesol
Ale podiel elektromobilov na trhu rastie.
Autor TASR
Londýn 4. septembra (TASR) - Predaj áut v Spojenom kráľovstve v auguste 2025 klesol, ale podiel elektromobilov na trhu rastie. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Podľa týchto údajov sa registrácie nových áut v Spojenom kráľovstve v auguste 2025 medziročne znížili o 2 % na 82.908 vozidiel. Údaje SMMT však ukázali, že batériové elektrické vozidlá ďalej získavajú podiel na trhu. V auguste sa ich predaj zvýšil o 14,9 % na 21.969 kusov, pričom ich podiel na celkovom predaji áut dosiahol približne 26 %.
Aj predaj plung-in hybridov vzrástol, a to o 69,4 % na 9803 kusov, ale predaj hybridov klesol o 13,9 % na 9456. V auguste sa znížil aj predaj áut na benzín (-14,2 % na 37.373) a dieselových vozidiel (-16,6 % na 4307).
SMMT zverejnila tieto čísla ako súčasť svojho pravidelného mesačného prehľadu o automobilovom sektore v Spojenom kráľovstve. Organizácia sleduje registrácie nových vozidiel ako kľúčový ukazovateľ vývoja na trhu.
Podľa týchto údajov sa registrácie nových áut v Spojenom kráľovstve v auguste 2025 medziročne znížili o 2 % na 82.908 vozidiel. Údaje SMMT však ukázali, že batériové elektrické vozidlá ďalej získavajú podiel na trhu. V auguste sa ich predaj zvýšil o 14,9 % na 21.969 kusov, pričom ich podiel na celkovom predaji áut dosiahol približne 26 %.
Aj predaj plung-in hybridov vzrástol, a to o 69,4 % na 9803 kusov, ale predaj hybridov klesol o 13,9 % na 9456. V auguste sa znížil aj predaj áut na benzín (-14,2 % na 37.373) a dieselových vozidiel (-16,6 % na 4307).
SMMT zverejnila tieto čísla ako súčasť svojho pravidelného mesačného prehľadu o automobilovom sektore v Spojenom kráľovstve. Organizácia sleduje registrácie nových vozidiel ako kľúčový ukazovateľ vývoja na trhu.