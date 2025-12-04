< sekcia Ekonomika
Predaj áut v Spojenom kráľovstve v novembri klesol
Autor TASR
Londýn 4. decembra (TASR) - Predaj áut v Spojenom kráľovstve v novembri klesol pre zavedenie spotrebnej dane z elektrických vozidiel v rámci rozpočtu na budúci rok. Ukázali to vo štvrtok predbežné údaje britského Združenia výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa SMMT sa predaj nových automobilov v Spojenom kráľovstve v novembri 2025 znížil medziročne o 1,6 % na 151.154 kusov po náraste o 0,5 % v predchádzajúcom mesiaci.
Novembrový pokles predaja bol už šiesty v tomto roku. Dôvodom bolo zníženie dopytu zo strany súkromných kupujúcich o 5,5 %, ktoré vykompenzovalo nárast predaja na obnovu vozového parku o 0,2 % a tiež zvýšenie registrácií nových áut zo strany firiem o 18 %.
Spomedzi rôznych typov vozidiel klesli registrácie automobilov s dieselovými motormi o 24 % a registrácie benzínových automobilov o 5,9 %. Predaj tzv. nových energetických vozidiel tvoril viac ako polovicu celkového predaja áut, pričom najviac sa zvýšil dopyt po plug-in hybridoch (14,8 %), zatiaľ čo predaj vozidiel na batérie vzrástol len o 3,6 %, najmenej za takmer dva roky, a predaj hybridných vozidiel sa zvýšil o 1,3 %.
Vďaka grantom na elektrické vozidlá dosiahol ich podiel na britskom trhu minulý mesiac 26,4 %, čo bolo viac než 25,1 % v novembri 2024. Podiel vozidiel na benzínový a naftový pohon sa znížil. Podiel čisto elektrických vozidiel na batérie (BEV) dosiahol 22,7 %, ale stále zaostáva za cieľom vlády vo výške 28 %.
„Zatiaľ čo rozpočet z minulého týždňa poskytol určitú základnú podporu na urýchlenie prechodu na elektrické vozidlá vrátane predĺženia grantu na elektrické vozidlá a zvýšenia prahovej hodnoty, od ktorej budú elektromobily podliehať dani z drahých áut (Vehicle excise duty, VED), potreba ďalších peňazí na rozvoj infraštruktúry, čo zahŕňa plány na zavedenie spotrebnej dane z elektrických vozidiel, ohrozí prechod Spojeného kráľovstva na nulovú čistú spotrebu,“ upozornilo SMMT.
