Predaj áut vo Francúzsku sa v marci prepadol o takmer tri štvrtiny

Paríž 1. apríla (TASR) - Predaj áut vo Francúzsku sa minulý mesiac prepadol takmer o tri štvrtiny, keď pandémia nového koronavírusu viedla k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a uzatvoreniu väčšiny predajní.



Podľa informácií Asociácie francúzskych výrobcov áut (CCFA) sa v krajine v marci predalo 62.688 áut. Medziročne to znamená pokles o 72 %. Ako CCFA dodala, vláda od 16. marca nariadila uzatvorenie väčšiny obchodov, čo sa dotklo aj predaja vozidiel. Od polovice marca sa tak predaj áut úplne zastavil.



Navyše, obyvateľom bolo už predtým odporučené, aby radšej pracovali z domu a ak nemusia, tak necestovali. Aj to sa odrazilo na dopyte po autách.



V dôsledku vývoja v marci sa tak výrazne znížil predaj vozidiel v krajine aj za celý 1. kvartál. Oproti 1. štvrťroku minulého roka klesol o viac než 34 %.



Prudký pokles predaja zaznamenali všetky automobilky. Relatívny "úspech" dosiahla značka DS patriaca pod PSA. Ako jediná evidovala pokles predaja nižší než 50 %. V porovnaní s marcom minulého roka jej predaj klesol "iba" o 38 %.



Naopak, najvýraznejší prepad predaja áut zaznamenala značka Opel patriaca rovnako pod PSA, a to až o 89 %. Samotná firma PSA predala o vyše 73 % menej vozidiel.



Po značke Opel nasledovala značka Jeep (-85 %) a značky Fiat, Seat a Suzuki. Vo všetkých troch prípadoch predali o 82 % menej áut než v marci minulého roka.



Predaj Renaultu klesol o 72 %. Najväčšia európska automobilka Volkswagen predala vo Francúzsku o 79 % menej vozidiel, z toho najhoršie výsledky zaznamenala priamo značka VW s poklesom predaja o 81 %. Predaj Audi sa znížil o 76 % a značky Škoda o 75 %.



Relatívne dobre vzhľadom na okolnosti dopadla Kia, ktorej predaj vo Francúzsku klesol v marci o 53 %, ako aj väčšia z juhokórejských automobiliek Hyundai. Jej predaj sa znížil o 57 %, podobne ako v prípade japonskej automobilky Toyota.



Analytici predpokladajú, že predaj áut v Európe môže tento rok klesnúť o 20 %. Rozsah poklesu bude závisieť od toho, ako dlho budú karanténne opatrenia trvať a či vlády zavedú nové šrotovné na zvýšenie dopytu.