Predaj áut vo Francúzsku v auguste prudko klesol

Paríž 2. septembra (TASR) - Predaj áut vo Francúzsku zaznamenal po mesiacoch rastu v auguste pokles, pričom tempo poklesu dosiahlo vyše 24 %. Dopyt spotrebiteľov ovplyvňujú rastúce obavy z ďalšieho vývoja ekonomiky, keďže po júlových predčasných parlamentných voľbách vznikla v krajine patová situácia. Informovala o tom agentúra Reuters.



Predaj nových áut vo Francúzsku klesol v auguste oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 24,3 %, uviedla Plateforme de la filiére automobile (PFA), ktorá združuje podniky vo francúzskom automobilovom sektore. Vývoj v auguste sa výrazne podpísal na celkovom predaji za osem mesiacov, za ktoré predaj klesol o 0,5 %. Do augusta sa predaj vozidiel vo Francúzsku zvyšoval, pričom za sedem mesiacov rast dosiahol 2,2 %.



Elektrické vozidlá sa na celkovom objeme predaja podieľali 16,8 %. To je väčší podiel, než v rámci celého trhu EÚ, na druhej strane, za prvé tri mesiace roka predstavoval podiel týchto vozidiel na celkovom objeme predaja áut vo Francúzsku 18 %.



Francúzsko, jeden z najväčších automobilových trhov v Európe, patrí k prvým štátom, ktoré zverejnili výsledky predaja áut za minulý mesiac. Jeho údaje by tak mohli naznačiť vývoj na trhu celej Európskej únie, ktorý koncom mesiaca zverejní Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA).