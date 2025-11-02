Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predaj áut vo Francúzsku v októbri vzrástol, darilo sa domácim značkám

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Vo Francúzsku sa v októbri predalo 139.513 áut.

Autor TASR
Paríž 2. novembra (TASR) - Predaj áut vo Francúzsku zaznamenal minulý mesiac medziročný rast o takmer 3 %. V porovnaní s vývojom v septembri to predstavuje mierne zrýchlenie tempa rastu. Darilo sa najmä domácim automobilkám, pričom predaj firmy Renault vyskočil o takmer 10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Vo Francúzsku sa v októbri predalo 139.513 áut. Medziročne to znamená zvýšenie o 2,94 %, uviedla Plateforme de la filiére automobile (PFA), ktorá združuje podniky vo francúzskom automobilovom sektore. Na porovnanie, v septembri sa predaj oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšil iba o necelé percento.

Darilo sa domácim automobilkám, najmä firme Renault. Predaj jej vozidiel vzrástol v októbri o 9,23 %. Výraznejší rast predaja než v rámci celého francúzskeho trhu zaznamenala aj spoločnosť Stellantis, ktorá zahrnuje značky Peugeot, Citroën a DS. V októbri jej predaj áut vzrástol o 4,25 %.

Vyšší predaj zaznamenal aj americký výrobca elektromobilov Tesla. Firma minulý mesiac predala vo Francúzsku 1782 vozidiel, čo je o 2,35 % viac než pred rokom.

Pozitívny vývoj v októbri však nestačil a od začiatku roka predaj áut Tesly klesol o 29,76 %. Na porovnanie, celkový predaj áut vo Francúzsku sa za 10-mesačné obdobie znížil o 5,36 %, keď objem predaja dosiahol 1.326.302 vozidiel.
.

