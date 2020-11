Predaj áut Volkswagenu v októbri opäť klesol

Berlín 13. novembra (TASR) - Po miernej stabilizácii v septembri zaznamenala nemecká automobilka Volkswagen minulý mesiac opätovný pokles predaja.



Volkswagen v piatok informoval, že v októbri predal celosvetovo 903.200 áut, čo v porovnaní s októbrom minulého roka predstavuje pokles o 4,9 %. V septembri pritom firma zaznamenala zvýšenie predaja o 3,3 %.



Októbrový vývoj do veľkej miery ovplyvnil slabší predaj na najväčšom automobilovom trhu sveta, v Číne. Na tomto trhu klesol predaj Volkswagenu o 3,3 %, uviedla agentúra DPA. Výrazne menej áut však nemecká automobilka predala v Severnej Amerike aj západnej Európe. V prvom prípade sa predaj VW znížil o 9,8 % a v druhom o 6,4 %.



Iba v regióne Ázie a Tichomoria (bez Číny a Hongkongu) zaznamenal Volkswagen rast predaja. Ten dosiahol v októbri 3,3 %.



Tempo poklesu predaja v októbri je však stále mierne v porovnaní s vývojom na trhu od začiatku roka. Podpísali sa pod to najmä jarné mesiace, keď väčšina ekonomiky bola v prvej vlne pandémie niekoľko týždňov uzatvorená. Ako VW uviedol, od januára do konca októbra klesol predaj jeho vozidiel medziročne o 17,3 %.