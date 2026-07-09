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Predaj áut výrobcu elektromobilov Polestar v druhom štvrťroku klesol

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odbyt áut švédskeho výrobcu elektrických vozidiel Polestar sa v druhom kvartáli oslabil o 4 %.

Autor TASR
Štokholm 9. júla (TASR) - Odbyt áut švédskeho výrobcu elektrických vozidiel Polestar sa v druhom kvartáli oslabil o 4 %. Automobilka, ktorej väčšinovým vlastníkom je čínsky Geely Holding, počas apríla až júna predala 17.296 áut, pričom v rovnakom období minulého roka to bolo 18.026 vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Pokles odbytu automobilka oznámila len niekoľko týždňov po tom, ako USA voči nej uplatnili nariadenie známe ako Connected Vehicle Rule, ktorým Washington z bezpečnostných dôvodov od modelového roku 2027 zakazuje predaj takzvaných prepojených vozidiel s technológiami s väzbami na Čínu.

Americký zákaz vyvoláva otázky o budúcej produkcii modelu Polestar 3, ktorý je jediným modelom švédskej automobilky vyrábaným v USA. Spoločnosť sa už skôr vzhľadom na clá rozhodla modernizovať svoje staršie modely namiesto uvádzania úplne nových. Vo februári oznámila, že v priebehu budúceho roka uvedie na trh modernizované verzie svojich modelov Polestar 2 a Polestar 4.
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