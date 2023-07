Predaj automobilky Dacia vzrástol v 1. polroku o 24 %

Bukurešť 18. júla (TASR) - Predaj rumunskej automobilky Dacia, dcérskej spoločnosti francúzskeho koncernu Renault, v prvých šiestich mesiacoch 2023 vzrástol o 24,2 %. To podčiarkuje dôležitosť tejto cenovo dostupnej značky v čase ekonomickej neistoty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Napriek zvýšeniu predaja automobilka stále zápasí s problémami v dodávateľskom reťazci, v dôsledku čoho sa produkcia mestského modelu Dacia Sandero v Maroku počas 1. polroku znížila o 20.000 kusov.



Dacia, ktorá sa môže pochváliť bestsellermi ako Sandero a rozširuje svoj rad elektrických vozidiel (EV), predala od januára do konca júna tohto roka 345.432 vozidiel, uviedla spoločnosť vo vyhlásení. V rovnakom období vlani, ktoré bolo ovplyvnené ochorením COVID-19 a nedostatkom komponentov, predala 277.885 áut.



Všetky štyri hlavné modely Dacie zaznamenali v prvých šiestich mesiacoch 2023 nárast dopytu, pričom predaj hybridného modelu Jogger vzrástol o 130 % a predstavoval viac ako jednu zo štyroch objednávok.



Predaj modelu Spring vyrobeného v Číne, jedného z najdostupnejších elektrických modelov na francúzskom trhu, sa zvýšil o 38 %, zatiaľ čo predaj modelu Sandero vzrástol o 24 %.



Predaj elektromobilov a hybridných áut v Európskej únii (EÚ) v uplynulých troch rokoch prudko stúpol. Prispeli k tomu vládne dotácie aj obnova vozových parkov vo firmách, ktoré hľadajú vozidlá s nízkymi alebo nulovými emisiami.



Vysoké úrokové sadzby alebo nevýhodné devízové kurzy oslabili dopyt po autách v mnohých krajinách, no značka Dacia môže byť zaujímavou alternatívou pre cenovo citlivejších zákazníkov, uviedol v telefonáte s novinármi marketingový, obchodný a prevádzkový riaditeľ Dacie Xavier Martinet.