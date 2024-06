Predaj automobilky Kia v máji mierne klesol, firme Hyundai sa darilo

Soul 3. júna (TASR) - Juhokórejská automobilka Kia zaznamenala minulý mesiac pokles predaja o vyše 2 %, čo ovplyvnil najmä výrazný pokles dopytu na domácom trhu. Naopak, väčšej z firiem Huyndai sa v máji darilo a objem predaja zvýšila o takmer 2 %. V tomto prípade automobilku podporili najmä zahraničné trhy. TASR o tom informuje na základe správ juhokórejskej agentúry Yonhap.



Kia predala v máji celkovo 264.313 áut. To je o 2,1 % menej než v rovnakom období minulého roka. Pokles dopytu zaznamenala na domácom aj zahraničných trhoch, v prípade domáceho trhu bol však pokles omnoho výraznejší. V Južnej Kórei klesol predaj Kie o 8,3 %, na zahraničných trhoch predala firma o 0,6 % áut menej.



Od januára do konca mája zaznamenala Kia objem predaja na úrovni 1.286.111 vozidiel. Aj za päť mesiacov tohto roka sa predaj oproti rovnakému obdobiu roka 2023 znížil, pričom tempo poklesu dosiahlo 0,9 %. Opäť predaj ovplyvnila situácia na domácom trhu, kde automobilka predala o 4,1 % menej áut. V zahraničí klesol predaj Kie iba o 0,1 %.



Viac sa darilo väčšej z automobiliek Hyundai, ktorá predaj v máji zvýšila o takmer 2 % a mierne sa zvýšil aj za päť mesiacov roka. V máji predala firma celosvetovo 356.223 vozidiel a predaj tak zvýšila o 1,9 %. Záujem bol najmä o modely značky Genesis a športovo-úžitkové vozidlá.



Z trhov výsledky ovplyvnilo najmä zahraničie. Na zahraničných trhoch, kde firma predáva väčšinu svojej produkcie, sa predaj automobilky zvýšil o 4,7 %. Na domácom trhu klesol o 9,4 %.



Od januára do konca mája predala firma Hyundai vo svete 1.709.463 áut a predaj tak zvýšila o 0,2 %. Predaj na domácom trhu opäť výrazne klesol, keď za päť mesiacov roka dosiahol medziročný pokles 12 %. Dopyt na zahraničných trhoch však vzrástol o 3,2 %.