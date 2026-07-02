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Predaj automobilov Ford sa v druhom kvartáli oslabil o 10,3 %
Predaj automobilov Ford v prvej polovici tohto roka sa oslabil o 9,6 % na približne 1,007 milióna kusov.
Autor TASR
Detroit 2. júla (TASR) - Celkový predaj vozidiel americkej automobilky Ford v druhom štvrťroku klesol o 10,3 % na 549.200 vozidiel. Výrobca áut to uviedol vo štvrtok. Zároveň však konštatoval, že jeho podiel na americkom trhu sa v júni zvýšil o 0,2 percentuálneho bodu na úroveň 12,3 %, a to vďaka silnému dopytu po vozidlách SUV a nákladných autách radu F. TASR o tom informuje na základe správ portálu RTTNews a webu Yahoo Finance.
Výsledky Fordu za apríl až jún opäť negatívne ovplyvnil klesajúci dopyt po elektromobiloch. Predaj elektrických áut firmy v druhom kvartáli klesol o 40,7 % na 9746 kusov. Predaj hybridov sa znížil o 20 %, hoci konkurenčné automobilky, napríklad Honda a Toyota, dosiahli rast odbytu hybridov.
Predaj automobilov Ford v prvej polovici tohto roka sa oslabil o 9,6 % na približne 1,007 milióna kusov. Predaj nákladných áut radu F od začiatku roka do záveru júna bol na úrovni 357.801 kusov. Odbyt elektromobilov sa v prvom polroku oslabil o 57,4 %.
Výsledky Fordu za apríl až jún opäť negatívne ovplyvnil klesajúci dopyt po elektromobiloch. Predaj elektrických áut firmy v druhom kvartáli klesol o 40,7 % na 9746 kusov. Predaj hybridov sa znížil o 20 %, hoci konkurenčné automobilky, napríklad Honda a Toyota, dosiahli rast odbytu hybridov.
Predaj automobilov Ford v prvej polovici tohto roka sa oslabil o 9,6 % na približne 1,007 milióna kusov. Predaj nákladných áut radu F od začiatku roka do záveru júna bol na úrovni 357.801 kusov. Odbyt elektromobilov sa v prvom polroku oslabil o 57,4 %.