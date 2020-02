Predaj automobilov v Číne v januári klesol o 18 %

Peking 13. februára (TASR) - Predaj automobilov v Číne aj v januári klesol. Oznámilo to vo štvrtok čínske združenie výrobcov áut (CAAM). Prispel k tomu aj pohyblivý termín osláv nového lunárneho roka, ktoré tentoraz pripadli na koniec januára, zatiaľ čo vlani boli na začiatku februára.



Podľa CAAM sa celkový predaj automobilov v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, v januári znížil o 18 % na 1,94 milióna vozidiel. Analytici očakávali, že januárový predaj klesne vzhľadom na termín osláv.



Ale ani februárové vyhliadky nie sú dobré, keďže ázijskú krajinu zasiahla epidémia koronavírusu, ktorá zrejme zdecimuje predaj automobilov aj za celý 1. štvrťrok.



Podľa prieskumu medzi autosalónmi očakávajú väčší pokles predaja ako počas epidémie SARS v roku 2003, hoci uviedli, že pokles dopytu by mal byť relatívne krátky.



Predaj automobilov v Číne sa znížil aj minulý rok, už druhý rok po sebe, a to na 25,8 milióna áut z rekordných 28,9 milióna v roku 2017. Bolestný začiatok tohto roka by mohol znamenať ďalší celoročný pokles predaja vozidiel v Číne.



Združenie CAAM dodalo, že v januári sa znížil aj predaj elektrických modelov, a to medziročne o 54 % na 44.000 kusov.