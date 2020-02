Predaj automobilov v Číne v januári klesol viac, ako sa čakalo

Šanghaj 26. februára (TASR) - Predaj automobilov v Číne aj v januári klesol, už 19. mesiac v rade a strmšie, ako sa čakalo. Ukázali to v stredu údaje čínskeho združenia výrobcov áut (CAAM).



Podľa CAAM sa celkový predaj vozidiel v Číne, na najväčšom automobilovom trhu na svete, v januári znížil medziročne o 18,7 %. CAAM pritom vo svojom odhade 13. februára uviedlo, že v januári očakáva pokles predaja automobilov na čínskom trhu o 18 %.



A združenie CAAM na svojom oficiálnom účte WeChat uviedlo, že predaj tzv. nových energetických vozidiel (NEV), sa v prvom mesiaci roka prepadol o 51,6 %. Očakáva tiež, že vo februári bude pokles predaja aj výroby áut v Číne ešte strmší v dôsledku epidémie koronavírusu.



Automobilový priemysel v Číne sa pripravuje na následky epidémie koronavírusu, ktorý do 26. februára zabil 2715 ľudí v krajine.



Miestne vlády zaviedli na konci januára cestovné obmedzenia a varovali obyvateľov, aby sa vyhýbali verejným priestorom. Mnohé reštrikcie zostali v platnosti aj v prvých dvoch týždňoch februára, pričom veľa tovární neobnovilo výrobu ani po skončení osláv nového lunárneho roka v Číne. Postupne sa už síce Číňania začínajú vracať do práce, ale predstavitelia automobilového priemyslu varovali, že epidémia pravdepodobne v 1. štvrťroku 2020 tvrdo zasiahne predaj aj výrobu vozidiel.